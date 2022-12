25:25

El mundo del cine y el de la ciencia se cruzan a veces… y muchas veces con resultados desastrosos para la ciencia. En este podcast te contamos anécdotas y curiosidades del mundo del cine que tienen que ver con la ciencia. Por ejemplo: ¿sabías que “Buscando a Nemo” no habría podido pasar? Ya, ya: ya sé que me vas a decir que los peces no hablan. Pero no es por eso: según la ciencia, Nemo nunca se habría quedado sin madre. ¿Cómo puede ser? Pues entérate de esto y de mucho más pinchando en nuestro podcast.