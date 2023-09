05:20

Mi buena amiga la cantante cubana Carmelina Barberis, diva entre las divas de la música guajira o campesina, típica de Cuba, me recordaba desde la isla canaria de La Palma, sí, la del reciente y terrible volcán, donde esta inmensa artista caribeña vive afincada, que el pasado 24 de agosto se cumplió el 104 aniversario del nacimiento del insigne, grandioso e inimitable cantante cubano Benny Moré. En realidad se llamaba Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, aunque todo el mundo le conoce como Benny Moré, el artista más admirado que encontramos en toda la historia de la música cubana en particular, y por extensión, de la latina y univeral o global. Benny Moré vino al mundo en la localidad de Santa Isabel de Las Lajas, como apuntaba, el 24 de agosto de 1919.El Benny, como sencillamente era conocido en toda Cuba, murió en La Habana, el 19 de febrero de 1963, víctima de una cirrosis hepática que no había sabido tratarse o no pudieron curarle. Antes de dejarnos físicamente, Benny dejó grabados muchos de los himnos supremos de la música cubana, insisto, en particular, y de la latina y mundial en general, con títulos imprescindibles como los boleros "Cómo fue" y "Hoy como ayer", la enigmática "Mata siguaraya", "Bonito y sabroso", "Santa Isabel de Las Lajas", o "Rumberos de ayer". Gracias, muy queridas y admiradas Carmelina y Chabela Barberis, por recordármelo. 104 aniversario del nacimiento del Dios Supremo inmortal de la música cubana, El Bárbaro del Ritmo, Benny Moré.