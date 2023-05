58:56

Del disco de la cantante alemana Elsa Johanna Mohr con el guitarrista brasileño Flávio Nunes, 'Passadinha', las canciones 'Tempo de amar', de Baden Powell y Vinicius de Moraes, 'Passadinha', 'A menina dança', de Os Novos Baianos, 'A dansa da solidão', de Paulinho da Viola, y 'Gíria'. Del disco 'Food' del trompetista italiano Paolo Fresu y el pianista cubano Omar Sosa 'Valeriana wok'. 'Greens' y 'Cha cha chai'. Del dúo italo-brasileño As Madalenas 'Todas as coisas' -que da título al disco-, 'Parto' y 'Materia prima'. Del dúo surafricano que forman Msaki y Tubatsi, y su disco 'Synthetic hearts', 'Subleka', 'Madonna' y 'Come in'. Para la despedida, 'Wave', de Jobim, en las guitarras de Chico Pinheiro y Romero Lubambo.