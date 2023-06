52:06

La troisième consultation mondiale sur la santé des réfugiés et migrants a été discutée à Rabat dans la perspective d'un pacte mondial sur les réfugiés Nadira Bel Khoutout s' y est rendue.

Yoann Bourgeois et Marie Vaudin, dramaturge et interprète présents au TAC de Valladolid et octroyés avec le prix Meilleure Interprétation pour "APPROCHE 7. Plateau tournant Jean-Yves & Marie / Wild is the wind’". Inès Azagra Prego les a rencontrés.

BAM, une application touristique culturelle de l’agenda culturel explication avec Myriam Shuman, sa directrice. Au micro de Nanette Ziadé de radio Liban 96.2

Pèlerinage sur les traces de la Sainte Famille en Egypte avec Waël Mokhtar guide touristique au micro de Mona Farid de Radio le Caire.

La Fête de la musique est une célébration mondiale qui a lieu le 21 juin, principalement en soirée et durant toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Elle est actuellement célébrée dans plus d'une centaine de pays à travers le monde dont la Tunisie. Pour marquer la célébration de cette fête Sondès ben Khalifa a invité le musicologue Seifallah Ben Abderrazek pour parler du patrimoine musical juif Tunisien.