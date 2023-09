50:06

Au Maroc l'heure est la reconstruction. La mobilisation est générale à tous les niveaux économique, financier et humain pour la renaissance des zones sinistrées par le séisme de la région du Haouz. Compte rendu de Nadira Belkhoutout

On poursuit avec des nouvelles du Maroc. La semaine dernière, notre collègue Leria Maria Musso avait interrogé Hassan Hasnaoui. Le directeur commercial des eaux de Zilia avait décidé de partir au Maroc avec des dons... De retour en Corse, il nous raconte son voyage.

On revient sur les inondations provoquées par la tempête Daniel dans l'est de la Libye qui ont dévasté une grande partie de la ville de Derna, et coûté la vie à des milliers de personnes et fait un nombre incalculable de disparus.

Le théâtre Monnot, malgré la crise en pleine effervescence est un lieu de vie vibrant d’activités. Actrice, auteure et productrice Josyane Boulos sa directrice depuis 2022, répond aux questions de Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2

Sondès Ben Khalifa a réalisé une carte postale du Musée du Bardo qui rouvre ses porte après deux ans de fermeture

C’est incontestablement l’information de la semaine en Tunisie! Le comité des États membres de l'UNESCO réuni, lundi 18 septembre 2023, à Ryadh vient d'approuver l'inscription du patrimoine de l'île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial. Sondès Ben Khalifa nous parle de l'île du rêve Djerba la douce.