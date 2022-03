Ukraine et Journée de la Francophonie

52:21

La première partie sera consacrée à l'actualité chaude la guerre en Ukraine:

Inés Azagra de Radio Extérieure d'Espagne passera en revue les données proposées par une enquête réalisée par 40DB où seulement 7% de la population espagnole est engagée dans la guerre comme solution au conflit en Ukraine et 57% des Espagnols sont peu ou pas du tout d'accord avec l'envoi de troupes en Ukraine.

Et la deuxième partie toujours l'actualité mais cette fois ci l’actualité culturelle : la francophonie

Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, la Semaine de la langue française et de la Francophonie est le rendez-vous des amoureux des mots en France comme à l’étranger. Elle offre au grand public l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en célébrant sa richesse et sa modernité.