Le pavillon des cinémas du monde au Festival de Cannes a accueilli la première remise du Prix À Première Vue qui récompense les meilleurs courts métrages des écoles de cinéma en Méditerranée, sous l’égide de la Copeam.

Me Zina Berrahal de TV5MONDE/Présidente de la commission Cinéma-Festival-Culture de la Copeam

Nicolas Feodoroff représentant de FIDCampus et membre du Jury qui nous explique en quoi consiste la résidence FIDCampus

Trois écoles partenaires y ont participé :

Alba, Académie libanaise des Beaux-Arts à Beyrouth.

ESAC , Ecole supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth en Tunisie.

ESAV Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech.

Pour cette première édition, chacune des trois écoles a sélectionné 5 courts-métrages (fiction-documentaire- animation) réalisés pendant l’année académique 2020-2021, avec 15 films au total en compétition. Parmi ces œuvres, le jury a établi le palmarès :

Prix TV5MONDE

- THERE MUST BE SOMETHING WRONG de Karim NASR (ALBA) l’Académie Libanaise des Beaux-Arts Beyrouth, Liban.

Ayant travaillé de la maison pendant une longue période, Raghid reçoit un e-mail du travail annonçant qu'il a été licencié. Après une interview en ligne de débauche excentrique, il entreprend de trouver des réponses dans un Beyrouth vide et dystopique.

On va écouter Karim Nasr (réalisateur, lauréat du premier prix) et Alain Brenas (directeur du département cinéma-audiovisuel de l’ALBA) avec Nanette Ziadé

Prix Rai Cinema

— THE TOWER OF SILENCE de Mohamed AOUAD réalisateur (ESAV Marrakech | École Supérieure des Arts Visuels Marrakech, Maroc. On le retrouve avec Nadira Belkhotout qui a rencontré également Mohcen Kamal le directeur de l’ESAV

Mourad est un jeune Marocain qui vit dans la solitude à la ferme de ses parents. Après un repas, la famille de Mourad se rend compte que les séquelles du passé sont au-delà de ce qu’ils pouvaient imaginer.

Mention spéciale

— LA VEILLE DU VOLCAN de Abanoub YOUSSEF (ESAC) École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma Gammarth, Tunisie

Abanoub Youssef, jeune réalisateur, lauréat de la mention spéciale , il est égyptien et a suivi une formation à L' ESAC, son film “la veille du volcan” c’est Trois histoires parallèles, une colère attendue, des personnes opprimées… Mais quand la conscience s’éveille, Il n’y aura qu’un seul chemin à se frayer: celui de la rage, celui du volcan. Dans l’attente de la prochaine révolution africaine, du prochain volcan. Abanoub Youssef que l’on retrouve au micro de jérôme susini de RCFM

Au micro de RCFM répondant aux questions de Dominique Landron pour Kantara :

Guillaume Ortiou-Campion responsable Copeam commission Radio et Cinéma

Manuela Rima Rai Cinema (traduction de l’italien jérôme susini)

Lamia Belkhaïd Guiga Responsable de l’ESAC Tunisie

Ghossan Koteit Directeur de la section Études de l’Ecole Louis Lumière. Il était auparavant en poste à Beyrouth à Alba, il connaît bien le vainqueur du Prix TV 5 Monde, Karim Nasr, l'un des meilleurs étudiants de cette école .