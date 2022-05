51:31

Un numéro spécial sur la conférence de presse méditerranéenne de MEZZÉ, une rencontre en ligne entre la presse méditerranéenne et le grand témoin de la région: SAR la Princesse Rym ALI, Présidente de la Fondation Anna Lindh

Construit sur un nouveau format innovant, à la frontière entre le webinaire et le magazine radio filmé, ce rendez-vous en ligne a pour objectif de faire dialoguer l’invité avec les journalistes des médias associés à la COPEAM (Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen), dans le but de créer un espace de débat et d’interaction dédié à la Méditerranée.

Animé par l’équipe de Kantara , ce numéro a offert l’occasion de revenir sur le parcours de la Princesse, débattre sur les grandes actions et missions de la Fondation Anna Lindh, et d’échanger sur l’actualité internationale et son impact sur la région euro-méditerranéenne.

On retrouve l’actualité avec Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2 Aurélie pirillo conseillère de paris élue à la mairie de paris et dans le 16e évoque ses projets Lors de son passage à bey