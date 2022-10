52:38

Nanette Ziadé nous présente Le quotidien L'orient le jour récompensé par l'Académie française de la grande médaille de la francophonie. De nouveaux projets entre le Liban et la Corse, portés par la chanteuse libanaise Pascale Ojeil au micro de Jérôme Susini on va se plonger avec Inès Azagra dans la Méditerranée grâce à la récente publication du dernier ouvrage de Paula Farias, PIEL DE DERIVA, PEAU EN DÉRIVÉ.

De passage au Caire Rim Saoudi secrétaire adjoint du syndicat national des journalistes tunisiens nous parle de l’autonomisation de la femme et des jeunes.

On reste en Tunisie avec Sondes Ben Khalifa pour se pencher sur un aspect des migrations qui a touché par le passé la Tunisie et l’Italie mais dont le sens des trajectoires s’est aujourd’hui inversé : hier de l’Italie vers la Tunisie, aujourd’hui de la Tunisie vers l’Italie.

De nouveaux projets entre le Liban et la Corse, ils sont portés par une libanaise Pascale Ojeil, celle-ci a enregistré des chansons en langue corse notamment en hommage aux victimes de l’explosion du 4 Août de Beyrouth , mais son amour pour la Corse sa culture et son patrimoine va au-delà de la musique puisque Pascale Ojeil porte des programmes de jumelages en la Corse et le Liban, en déplacement dans l'île Jerome Susini l’a rencontré pour Kantara.

La musique depuis la Corse justement Jérôme Susini nous propose de retrouver Pascale Ojeil cette fois en tant que chanteuse en Duo avec le chanteur Lyrique libanais Charles Eid, il s’agit de la chanson a « l’altru Mondu », qui raconte une correspondance poignante entre un fils et sa mère, le fils écrit depuis l’au-delà, et cette version a été produite en hommage aux victimes du 4 août à Beyrouth.

Fondée en 1980 par feu SM HASSAN II, l'Académie du Maroc est une institution de référence pour les domaines de la science, de la pensée et de la culture. Elle compte 60 membres de toutes les nationalités et de tous les horizons de la science, de la littérature et des arts. Colloque, session annuelles, ateliers: c'est une conclave académique. Ouverte à tous les courants de la pensée humaine, l'académie du Maroc a lancé la chaire des lettres et des arts africains qui organise un colloque sous le thème la famille labyrinthe ou métaphore. Reportage nadira belkhoutout.

Du 10 au 29 septembre, l’Union des Journalistes Africains (UJA), en partenariat avec le Conseil Suprême Égyptien pour l’Organisation des Médias, a organisé un stage de formation à l’intention d’une vingtaine de journalistes du continent africain au Caire. Une initiative qui a permis à ces jeunes journalistes d’échanger et discuter des questions d’actualités et se mutualiser voire se familiariser. Parmi les problèmes débattus figurent la conférence de l’ONU sur les changements climatiques en prévision des objectifs du développement durable, les ressources aquatiques , la sécurité alimentaire et les chaînes de valeur alimentaires menacées, les droits de l’hommes en Afrique ainsi que l’autonomisation de la femme et de la jeunesse. A ce sujet on a eu le plaisir de rencontrer Rim Saoudi secrétaire adjoint du syndicat national des journalistes tunisiens.

A l’heure où le phénomène migratoire revêt des enjeux politiques, socioculturels, économiques et émotionnels des plus variés, il est intéressant de se pencher sur un aspect des migrations qui a touché par le passé la Tunisie et l’Italie mais dont le sens des trajectoires s’est aujourd’hui inversé : hier de l’Italie vers la Tunisie, aujourd’hui de la Tunisie vers l’Italie.

Il y a 150 ans d’écart entre ces parcours qui ont vu des hommes, des femmes et des enfants se déplacer d’un pays à l’autre souvent en empruntant les mêmes chemins, avec les mêmes attentes et les mêmes espoirs d’une vie meilleure. Autrefois et plus précisément au milieu du 19 eme siècle, la Tunisie était un pays d’accueil. Plusieurs migrants maltais, espagnol et notamment les Italiens arrivaient massivement en Tunisie.

Les Italiens participent au mouvement d’expansion urbaine de Tunis du fait de leurs positions sociales et de leur présence dans le secteur de la construction.

Après l’établissement du protectorat français en 1881, la physionomie de cette communauté est transformée par l’arrivée de nouveaux éléments, surtout originaires de Sicile et de condition modeste.

Inés Azagra Prego nous plonge dans la Méditerranée grâce à la récente publication du dernier ouvrage de Paula Farias, Piel de Deriva. Elle est docteur et travailleuse humanitaire, comme c'était le cas avec Greenpeace et Médecins sans Frontières. Le romain Piel de Derivaest contextualisé pendant le printemps arabe, elle veut mettre en avant la mer comme pont et vehicule et pas autant comme barrière. Paula Farias réclame une cohésion réelle, un véritable intérêt des médias et surtout, ne pas laisser notre mer Méditerranée couvrir nos hontes.