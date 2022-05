52:45

La question écologique et environnementale est-elle peu ou mal traitée par les médias? ARAFET BEN MERZOU, répond à la question dans son nouveau podcast "ECOLOGIA PODCAST" au micro de Mayada Shili de RTCI.

Inès Azagra Prego de REE nous propose cette semaine d’écouter Le Parisien Sylvain Audebert, installé à Séville depuis 2005, nous explique le modèle d'élevage durable et responsable de La Umbría et les conséquences du changement climatique pour les commerces agricoles indépendants comme le sien.

Nadira Belkhotout nous propose d’écouter le reportage de Salma Saidi sur le nouveau portail marocain des zones industrielles.

Jérôme Susini de France Bleu RCFM nous emmène à la 61 ème édition du Festival de Cannes avec la présidente de la semaine de la critique Kaouther Ben Hania. La Semaine de la Critique qui est une section parallèle cannoise dédiée aux premiers et seconds films.

Hala El-Maoui pour Radio Le Caire a rencontré Kamal Ben Wenness journaliste écrivain tunisien qui évoque les défis que rencontrent les critiques de cinéma.

Et on termine notre tournée méditerranéenne au Liban, Nayla romanos iliya évoque son installation permanente à Beyrouth (The other side of time) au micro de nanette Ziadé de Radio Liban 96.2