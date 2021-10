50:40

L’équipe de Kantara est aujourd’hui au Palais de la Bourse, à Marseille, en parallèle du Congrès Mondial de la Nature de l’UICN, pour la rencontre ICO solutions. L’ Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Aix-Marseille-Provence et le Conservatoire du Littoral, ont construit en partenariat une initiative collective qui vise à décloisonner les acteurs, afin d’innover. ICO (Ile, côte et océans)

Solutions 2021 se définit comme « l’évènement des solutions concrètes 100 % dédiées aux problématiques environnementales des îles, côtes et océans ».

Une émission spéciale lors des journées des Engagements d’ICO Solutions, en duplex du Palais de la Bourse pour témoigner des grands engagements pour la conservation des côtes et zones insulaires méditerranéennes.

Autour de cette table ronde animée par RCFM, REE, Radio Liban 96.2 et Radio Le Caire nous avons le plaisir d'accueillir:

Fabrice Bernard, délégué Europe et International du Conservatoire du Littoral

Mathieu Thevenet, administrateur de initiative PIM petites îles de méditerranée

Pierre Boisserie, de l’agence de l’eau Rhône méditerranée Corse

Gilles Lecaillon, président et fondateur de Ecocean.