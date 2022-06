53:07

La 23ème saison de Kantara arrive à son terme avec la coproduction de 42 numéros, dédiée au dialogue euro-méditerranéen et aux grands enjeux de la région.

Hommage à Mayada Shili de RTCI, qui malheureusement nous quitte après 9 années d’implication remarquable. Sondès Ben Khalifa prendra le relai pour la Radio Tunisienne à partir de septembre 2022.

Pour ce numéro musical, Mayada nous fais un coup de projecteur sur un des artistes ayant réussi à cumuler avec cohérence et finesse plusieurs influences des traditions d’Afrique du Nord; surtout de la Tunisie et du jazz. Il est aussi le créateur du projet « 24 Parfums », ce projet consiste à réaliser des workshops de création musicale et visuelle dans les 24 gouvernorats de la Tunisie. Un projet qui rend hommage aux particularités artistiques et historiques de chaque région de la Tunisie. Ce reportage dresse donc le portrait de ce musicien moderne et authentique à la fois !

Nadira nous propose le nouveau single « Min Awel Dekika », du chanteur marocain Saad Lamjareed en duo avec la star libanaise Elissa pour célébrer l’amour. La chanson est écrite par le poète égyptien Amir Teima et composée par son compatriote Ramy Gamal

On va en corse pour une veillée entre amis et en musique pour l’occasion des musiciens amateurs se sont retrouvés et Jérôme Susini nous fait profiter de cette rencontre .

Et on termine avec Ghina mougharbel enseignante a décidé de partir en croisade contre les stéréotypes sexistes… Elle explique au micro de Nanette Ziade sa démarche.