52:09

Transformée en ville verte, durable et exempte de toute pollution, Charm Al-Cheikh a accueilli depuis dimanche dernier plus de 120 dirigeants et 4 000 participants du monde entier pour la 27e Conférence annuelle des Parties à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, qui se poursuivra jusqu’au 18 novembre 2022.

Les invités par ordre:

Agrya Moussa, le secrétaire générale du ministère de l'enseignement supérieur du Niger.

Mohamed Zmoghli, le représentant officiel de la Tunisie auprès de la Convention cadre des Nations Unie pour le changement climatique.

M. Saleh Kebzabo, Premier ministre tchadien.

Mme Eve Bazaiba Masudi, la vice premier ministre et ministre de l'environnement et le développement durable.

Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de La CGLU AFRIQUE (Cités et Gouvernements Locaux Unies d'Afrique).

Lola Vallejo, directrice du programme Climat à l'IDDRI Institut du développement durable et des relations internationale.

Mamadou Ouedraogo, membre de l'association PANJUC l'association Panarabe de la justice climatique.

Ndiego Bougafarel membre de la délégation gabonaise qui travaille à l'agence des études spatiale au Gabon.

Dr. Hassan Moussa, médecin et coordinateur de l'asossiation Futurteam Tchad.

Ali Gaman Capine, coordinateur de projet.