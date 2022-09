Juntos paso a paso

54:37

Esta semana entrevistamos a Marta Jiménez que, no solo decidió estudiar algo que no tenía nada que ver con su profesión pasados los cincuenta, sino que incluso ha participado este verano en un Erasmus Plus en Irlanda, para completar allí las prácticas del módulo en el que estaba matriculada. Además, les presentamos el recién Estrenado ‘Cruz Roja te acompaña,’ un proyecto para luchar contra la soledad no deseada. Hablamos también de medios de comunicación y de tópicos en torno a las personas mayores que no tienen mucho de verdad.