El nuevo disco del trompetista Terence Blanchard, 'Absence', grabado con The E Collective y The Turtle Island Quartet, es un homenaje a Wayne Shorter con obras del saxofonista y compositor como 'The elders', 'Fall', 'Diana' o 'When it was now'. El quinteto de los hermanos Belmondo le dedicó a Shorter la pieza 'Wayne's world' en su disco 'Brotherhood'. Y la Jazz at Lincoln Center Orchestra rinde homenaje al músico de Newark, que cumplió 88 años en agosto, tocando 'Contemplation', 'The three Marias' y 'Yes or no'.