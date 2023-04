58:47

Segundo programa dedicado al colectivo de músicos de jazz y sello independiente creado en Barcelona en 2019. Grabaciones del disco del contrabajista Giuseppe Campisi 'Un imprevisto è la sola speranza' ('Sicilian colors', 'Camera a sud', 'Un imprevisto è la sola speranza'), del disco de The Changes 'Sessions volumen 1. El dia del gruny' ('Introspection', 'The soothsayer'), del disco del sexteto del flautista Fernando Bros 'Factor humano' ('Eclipse', 'Cleopatra'), del disco del trompetista Joan Mar Sauqué 'Gone with the wind' ('Bitty ditty', 'My dream', 'I cover the waterfront') y del disco de saxofonista y clarinetista Lluc Casares 'Septet' ('A walk').