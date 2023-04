Jazz es finde

58:47

Programa dedicado al colectivo de músicos de jazz y sello independiente creado en Barcelona en el año 2019. Grabaciones del disco del sexteto del trompetista Pol Omedes 'Bon viatje' ('Low kick', 'Top of my head', 'Bon viatje'), del disco de The Bop Collective que lidera la saxofonista Irene Reig 'Iaspis' ('April in Paris', 'Forget about this', 'Iaspis'), del disco del cuarteto del trompetista Oriol Vallès 'The snow' ('Changes', 'The snow'), del disco del quinteto Smack Dab '555' ('Ni risc ni res', 'Barrel crab') y del disco del trío de los hermanos Casares con Joe Webb 'The music of Duke Ellington' ('Rain check').