El disco 'New standards vol. 1' forma parte de un proyecto multimedia de la baterista estadounidense Terry Lyne Carrington que reúne composiciones exclusivamente de mujeres: discos, songbook con 101 obras... En este primer volumen, grabado en compañía de un quinteto, y con invitados como las cantantes Dianne Reeves o Samara Joy, y músicos como el guitarrista Julian Lage, el saxofonista Ravi Coltrane o el trompetista Ambrose Akinmusire, se incluyen las piezas 'Wind flower' (de Sara Cassey), 'Circling' (de Gretchen Parlato), 'Uplifted heart' (de Shamie Royston), 'Moments' (de Eliane Elias), 'Continental cliff' (de Patricia Pérez), 'Throw it away' (de Abbey Lincoln), 'Respected destroyer' (de Brandee Younger), 'Two hearts (Lawns)' (de Carla Bley), 'Unchanged' (de Marta Sánchez), IMA (de Anat Cohen) y 'Rounds' (de Marilyn Crispell).