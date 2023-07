01:00:08

Una selección de piezas que el Modern Jazz Quartet tocó en el Festival de Jazz de Montreux entre los años 1985 y 1993: 'Koko', 'A day in Dubrovnik', 'Django', 'Blues in A minor', 'Bag´s groove', 'The golden stricker', 'Le Cannet', 'Nature boy' y 'Rock in rhythm'.