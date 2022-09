59:00

Grabaciones inéditas de Miles Davis en una caja de tres discos que acaba de publicarse con el título de 'Thats what happened 1982-1985. El primero de los tres discos contiene material de estudio de las sesiones para los discos 'Star people', 'Decoy' y 'You´re under arrest': 'Santana', 'Minor ninths part 1', 'Minor ninths part 2', 'Celestial blues part 1', 'Celestial blues part 2', 'Celestial blues part 3', 'Remake of OBX ballad', 'Remake of OBX ballad sessions' y 'Freaky deaky'.