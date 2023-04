58:47

Recién editado, 'Michel Petrucciani. The Montreux years', contiene grabaciones del pianista francés en el Festival de Jazz de Montreux. De julio de 1998, con un sexteto (Steve Gadd, Anthony Jackson, Flavio Boltro, Stefano di Batista y Denis Leloup), '35 seconds of music and more'; de julio de 1990, en cuarteto (Victor Jones, Andy McKee y Adam Holzman), 'Estate' y 'Miles Davis licks'; de julio de 1996, a dúo con Miroslav Vitous, 'Autumn leaves' y 'My funny Valentine'; de julio de 1993, en quinteto (Dion Parson, Dwayne Burno, Eddy Louis, Steve Grossman), 'Summertime', 'Take the A train' y 'You are my waltz'.