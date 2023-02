58:51

Fred Hersch y Esperanza Spalding se presentaron en el Village Vanguard, el célebre club de Nueva York, durante tres noches de octubre de 2018. Un disco recoge ahora su dúo de piano y voz en clásicos como 'But not for me', de los Gershwin, 'Little suede shoes', de Charlie Parker, 'Girl talk', de Hefti y Troup, 'Evidence' de Monk, 'Some other time', de Cahn y Styne, 'Lôro' de Egberto Gismonti o 'A wish' de Hersch y Norma Winstone'.