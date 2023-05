58:31

Programa dedicado al sello de Soraluze (Guipúzcoa), que publica discos de jazz en el sentido más amplio, y no solo de músicos de Euskal Herria y Navarra: el pianista bilbaíno Jerónimo Martín en sexteto y con orquesta 'Tokian' ('Obertura nº 2', 'Clave', 'Kiental'), el pianista mirandés Adrián Royo en trío 'Pangea' ('Pangea', 'Palitos, 'Halcón') y el guitarrista vallisoletano -nacido de Zamora- Víctor Antón en cuarteto 'Standard session' ('Nobody else but me', 'Alone together', 'Stablemates').