Lifecycles, el septeto que lidera el baterista Brian Blade, en un disco doble titulado 'Vol. 1 and 2. Now! and forevermore Bobby Hutcherson' que rinde homenaje al gran vibrafonista fallecido en agosto de 2016. Escuchamos las piezas 'Now!', 'Slow change', 'Hello to the wind', 'The creator', 'Black heroes', 'The final four', 'Measures', 'My joy' y 'Future'.