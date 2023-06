58:46

El pianista Bill Evans tocó en el teatro Gran Rex de Buenos Aires hace 50 años. Un concierto que está disponible en el disco doble 'Morning glory', con Eddie Gómez (contrabajo) y Marty Morell (batería), del que escuchamos la canción de Bobbie Gentry que le da título, 'Up with the lark', 'T.T.T. (Twelve tone tune)', 'Esta tarde vi llover', 'Beautiful love', 'Waltz for Debby' y 'My foolish heart'. Además, grabadas en estudio en 1977, 'You must believe in spring' y 'The peacocks'.