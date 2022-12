59:02

Esta semana en Islas de Robinson, una de esta sesiones especiales "de continuidad" en las que nos salimos de nosotros mismos. Un puñado de enormes discos a los que llevamos enganchados -pero muy enganchados- desde hace poco... buceando para conectar, comprender. Suenan: D'ANGELO & THE VANGUARD - "PRAYER" ("BLACK MESSIAH", 2014) / CHILDISH GAMBINO - "BOOGIEMAN" ("AWAKEN, MY LOVE!", 2016) / STEVE LACY - "SUNSHINE (FEAT. FOUSHEÉ")" ("GEMINI RIGHTS", 2022) / GENESIS OWUSU - "WAITIN' ON YA" ("SMILING WITH NO TEETH", 2021) / DANGER MOUSE & BLACK THOUGHT - "AQUAMARINE (FEAT. MICHAEL KIWANUKA)" ("CHEAT CODES", 2022) / MICHAEL KIWANUKA - "ROLLING" ("KIWANUKA", 2019) / LITTLE SIMZ - "OFFENCE" ("GREY AREA", 2019) / SAULT - "GLORY" ("11", 2022) / DEAN BLUNT - "THE ROT" ("BLACK METAL 2", 2021) / CLEO SOL - "DON'T LET IT GO TO YOUR HEAD" ("MOTHER", 2021) / L.A. SALAMI - "SYSTEMIC PANDEMIC" ("OTTOLINE", 2022) / YAYA BEY - "ALRIGHT" ("REMEMBER YOUR NORTH STAR", 2022) / XENIA RUBINOS - "LONELY LOVER" ("BLACK TERRY CAT", 2016) / CHARLOTTE DOS SANTOS - "FILHA DO SOL" ("MORFO", 2022) /