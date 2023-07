Islas de Robinson

58:56

Esta semana, nueva sesión "náufrago-veraniega" de sensaciones varias, con clásicos entre 1980 y 1983. Suenan: PETER GABRIEL - "NO SELF CONTROL" ("PETER GABRIEL", 1980) / KATE BUSH - "LEAVE IT OPEN" ("THE DREAMING", 1982) / ROBERT WYATT - "BORN AGAIN CRETIN" ("NOTHING CAN STOP US", 1981) / CAPTAIN BEEFHEART AND THE MAGIC BAND - "HOT HEAD" ("DOC AT THE RADAR STATION", 1980) / TALKING HEADS - "HOUSES IN MOTION" ("REMAIN IN LIGHT", 1980) / KING CRIMSON - "THELA HUN GINJEET" ("DISCIPLINE", 1981) / THE POLICE - "SHAMBELLE" (1981) / STEWART COPELAND & STAN RIDGWAY - "DON'T BOX ME IN" ("RUMBLE FISH", 1983) / XTC - "JASON AND THE ARGONAUTS" ("ENGLISH SETTLEMENT", 1982) / NICK NICELY - "HILLY FIELDS" (1982) / SPLIT ENZ - "MAKE SENSE OF IT" ("TIME AND TIDE", 1982) / ADRIAN BELEW - "THE MAN IN THE MOON" ("LONE RHINO", 1982) / PETER HAMMILL - "BREAKTHROUGH" ("SITTING TARGETS", 1981) / JOHN CALE - "THOUGHTLESS KIND" ("MUSIC FOR A NEW SOCIETY", 1982) /