Esta semana en Islas de Robinson, psicodelia entre 1967 y 1970... Y ¡viva el baloncesto! Suenan: JULY - "DANDELION SEEDS" ("JULY", 1968) / PRETTY THINGS - "BRACELETS OF FINGERS" ("S.F. SORROW", 1968) / SAM GOPAL - "YOU'RE ALONE NOW" ("ESCALATOR", 1969) / DAMON - "POOR POOR GENIE" ("SONG OF A GYPSY", 1968) / DOUGLAS FIR - "COMING BACK HOME" ("HARD HEARTSINGIN'", 1970) / CLEAR LIGHT - "NIGHT SOUNDS LOUD" ("CLEAR LIGHT", 1967) / 13TH FLOOR ELEVATORS - "SLIDE MACHINE" ("EASTER EVERYWHERE", 1967) / ELIZABETH - "WHEN ALL ELSE FAILS" ("ELIZABETH", 1968) / GREEN - "HAVE YOU EVER" ("GREEN", 1969) / KENSINGTON MARKET - "SIDE I AM" ("AARDVARK", 1969) / AUTOSALVAGE - "RAMPANT GENERALITIES" ("AUTOSALVAGE", 1968) / THE GLASS FAMILY - "GUESS I'LL LET YOU GO" ("ELECTRIC BAND", 1969) / PUFF - "OF NOT BEING ABLE TO GO TO SLEEP" ("PUFF", 1968)