58:29

Esta semana, en Islas de Robinson, caemos en la segunda mitad de los 90. Especialmente inspirados. Suenan: WEEN - "BUCKIGHAM GREEN" ("THE MOLLUSK", 1997) / MOTORPSYCHO - "BIG SURPRISE" ("LET THEM EAT CAKE", 2000) / THE FLAMING LIPS - "FEELING YOURSELF DESINTEGRATE" ("THE SOFT BULLETIN", 1999) / BEULAH - "CALM GO THE WILD SEAS" ("WHEN YOUR HEARTSTRINGS BREAK", 1999) / RICHARD DAVIES - "EVERGREEN" ("TELEGRAPH", 1998) / GORKY'S ZYGOTIC MYNCI - "FRECKLES" ("SPANISH DANCE TROUPE", 1999) / OF MONTREAL - "A COLLECTION OF POEMS ABOUT WATER" ("THE GAY PARADE", 1999) / THE SUGARPLASTIC - "LITTLE ASH STATUE" ("RESIN", 2000) / THE HIGH LLAMAS - "LOBBY BEARS" ("COLD AND BOUNCY", 1998) / THE MAGNETIC FIELDS - "EPITAPH FOR MY HEART" ("69 LOVE SONGS", 1999) / GUIDED BY VOICES - "SAD IF I LOST IT" ("MAG EARWHIG!", 1997) / MOJAVE 3 - "GIVE WHAT YOU TAKE" ("OUT OF TUNE", 1998) / THE CHAMBER STRINGS - "NO MORE SONGS" ("GOSPEL MORNING", 1999) / CIRCULATORY SYSTEM - "JOY" ("CIRCULATORY SYSTEM", 2001) /