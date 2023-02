03:29

Una comisión va a escuchar y reconocer como víctimas a las 60 personas que han sufrido abusos por parte de sacerdotes en Navarra. Piden reparación y reconocimiento. Josean Echauri es psicólogo y preside esta comisión compuesta también por dos historiadores, una criminóloga, un experto en derechos humanos, una docente y la responsable de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito del Gobierno de Navarra, que es la entidad que tramita esas denuncias. Hasta ahora han recibido una veintena. Quienes quieran pueden mantener su anonimato durante todo el proceso y entre las prioridades: no revictimizar a esas personas, que no tengan que volver a remover su pasado si no es necesario.Nuestra compañera Marta Alzugaray ha conversado con algunas de las víctimas.