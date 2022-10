15:01

"Hemos terminado por convertir la medida de una buena o una mala gestión política si hay una condena penal o no la hay...Me parcece peligrosísimo, porque parece que el que no es delincuente automáicamente es buen gestor....Es tirar muy bajo, es exigir muy poco a nuestros gorberantes que, por lo menos, no sean delincuentes". Ginés Ruiz, abogado y portavoz de Podemos en el ayuntamiento de Murcia entrevistado en Radio Nacional.