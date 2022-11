15:16

"No hay percepción social de la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. Se cree que están muy protegidas, como niñas que no hubieran crecido. Y no es así, sufren un maltrato muy silenciado y muy invisibilizado". Ana Millán, Gestión de la Diversidad". Ana Millán, directora de la Catedra de Gestión de la Diversidad de la Universidad de Murcia