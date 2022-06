Murcia Informativos RNE Entrevista. Juan José Vera. Reelegido Defensor del Unver 15:02 "Las leyes, a veces, vienen desde arriba o como un juego de intereses a nivel nacional y se alejan de las realidades problemáticas, difíciles y precarias que tienen las personas de a pie. Nuestra labor es articular lo que manda el estado, y la realidad de las personas." Juan José Vera. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]