14:59

Hoy esperamos conocer la fecha definitiva para la celebración del debate de investidura de Fernando López Miras a la presidencia de la comunidad. Podría ser, este mismo miércoles o jueves; La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional va a proponer la fecha esta mañana. Una investidura que - de momento- no tiene garantías de salir adelante porque PP y Vox dicen no ponerse de acuerdo y los populares necesitan del apoyo o la abstención de VOX en esa votación para hacerse con el gobierno regional. En los deportes, el murciano Izan Almansa se ha hecho con el título de mejor junior del planeta tras la victoria de España ayer en el mundial sub 19 de Baloncesto. 03/07/2023