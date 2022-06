Murcia Informativos Informativo Región de Murcia tarde - 16/06/2022 09:59 - La moción de censura en Ceutí sale adelante y Sonia Almela se convierte en la primera alcaldesa del municipio. - López Miras se postula para seguir liderando al PP en la región. - El TSJ denuncia en su Memoria Anual que Murcia es la tercera comunidad con menos jueces por habitante lo que provoca retrasos. - Atención Temprana. 3.000 pequeños esperan a que se les reconozca su necesidades. - Deportes. Diego Giustozzi se despide de El Pozo Murcia. - Los Planetas en el Murcia Parque.16/06/2022 Más opciones

