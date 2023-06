10:02

El Partido Popular se encamina esta legislatura a gobernar en solitario al no darle a Vox ningun puesto en la Asamblea Regional .. Vox amenaza con forzar una repetición de las elecciones y acusa a los populares de no tener en cuenta al 18% de electores que el 28 de mayo les votaron. Su líder, Santiago Abascal tacha lo sucedido de profundo error y advierte al presidente en funciones Fernando López Miras de que no tiene la mayoría de los escaños.

Es miércoles 14 de junio. La Región volvió a situarse como la comunidad más afectada por el maltrato a las mujeres. Registró 26,4 casos de violencia de género por cada 10.000 mujeres...La media nacional es mucho menor, de 18,4 casos.