Los precios de la gasolina siguen subiendo en la Comunidad y hay sectores que no pueden más, un ejemplo de ello, son los pescadores, algunos de ellos ya han decidido amarrar sus barcos debido a que no les es rentable salir a faenar. Y en relación a la escalada de precios, el Gobierno Regional ha pedido al central que no se quede en la rebaja del IVA al 5% en la factura de la luz, que aprobará mañana sábado el Consejo de Ministros. Por su parte, la portavoz, Valle Miguélez, pide que bajen también los impuestos ligados a los combustibles.