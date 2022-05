14:59

A poco más de un mes de acabar el curso, los alumnos de secundaria de la Reigón no saben qué tipo de Bachillerato podrán elegir en su instituto, debido a que la consejería no ha elaborado todavía el decreto autonómico que definirá los nuevos curriculos adaptados a la nueva ley de educación, la LOMLOE. También están pendientes de la definición de los currículos los equipos directivos de los centros de la Comunidad, que no saben qué bachillerato se impartirá en cada uno, ni pueden orientar a sus alumnos, por lo que sindicatos de profesores como ANPE señalan que ya no hay tiempo para hacerse con materiales didácticos, para que las editoriales elaboren los libros de texto o para que los equipos directivos preparen el cupo de profesores que les hacen falta para el año que viene.