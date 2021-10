14:57

Los menores de 11 años son los que acumulan mayor incidencia en estos momentos, 131 casos por cada cien mil habitantes, casi 40 más que la media regional. Pese al aumento de los contagios en este grupo, el comité de seguimiento de la COVID ha decidido relajar algunas medidas. Así, desde el sábado, la actividad no esencial podrá abrir hasta las 3 de la madrugada y las reuniones sociales ya no estarán prohibidas entre las 2 y las 6 de la mañana. Además, se elimina el límite de no convivientes en esos encuentros informales. Por otra parte, Salud ha anunciado que esta misma semana comenzará a inocular la tercera dosis en las residencias de mayores. Al margen de la pandemia, esta madrugada se han producido tormentas importantes, sobre todo en la zona de Cartagena y Fuente Álamo, donde se han llegado a recoger 50 y 49 litros en apenas una hora. Las lluvias han obligado a cortar varias calles, algunas por caídas de árboles, en Cartagena, Molina de Segura y Murcia.