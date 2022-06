Murcia Informativos Informativo Región de Murcia mañana - 20/06/2022 14:55 En la Región de Murcia hoy destaca la satisfacción entre los populares murcianos tras los resultados obtenidos ayer en las elecciones andaluzas por su compañero Juanma Moreno, el que fuera director general de Emergencias, ahora apartado de la administración regional y abogado de profesión. Una situación ante la que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, cree que la moderación y la capacidad de gestión ha sido clave para lograr la mayoría absoluta. Al margen de la política, los agricultores murcianos alertan de una oleada de robos en fincas y cosechas especialmente de la comarca del noroeste: Mula, Calasparra y Bullas y en la zona de Lorca. La atribuyen a la crisis de materias primas y la escalada de precios de energías. Más opciones

