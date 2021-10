14:59

Desde la pasada medianoche, los locales de ocio nocturno pueden volver a reabrir el interior, aunque sin servicio en barra ni uso de las pistas de baile. También tienen limitado el número de personas en mesa a 6 no convivientes. Una restricciones que, según los empresarios, hacen inviable ka actividad. Entretanto, la pandemia continúa estabilizada en la región. A nivel político, hay más agitación. Diego Conesa no ha aclarado si seguirá como diputado y portavoz parlamentario del grupo socialista tras confirmar que no se presentará a la reelección de secretario autonómico. Mientras, la directiva nacional de Ciudadanos ha confirmado a Maria José Ros, hasta ahora secretaria de organización, como nueva coordinadora autonómica.