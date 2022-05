15:06

Estamos pendientes del impacto del viruela del mono. De momento, en la región no se ha confirmado ningún caso ni sospechosos. También atentos a las consecuencias de la COVID, porque según un estudio de EE.UU las personas infectadas tiene posibilidad de padecer posteriormente Hérpes Zoster. Y un día más estamos pendientes del calor, aunque las temperaturas son altas no podemos hablar de ola de calor. Sí que sigue teniendo impacto en el Mar Menor, aunque no se han registrado nuevos episodios de mortandad de peces como los de la semana pasada.