Murcia Informativos Informativo Murcia - 20/06/2022 15:02 Los agricultores piden más presencia policial en zonas del Noroeste y Lorca ante los robos que están sufriendo. De momento, se han organizado para llevar a cabo batidas de vigilancia. Denuncian que los daños van más allá de las cosechas que se llevan los ladrones. En clave política, el PP en la región se muestra satisfecho con los resultados obtenidos por Juanma Moreno en las elecciones andaluzas. Una mayoría absoluta que vaticinaba el presidente del PP murciano, Fernando López Miras, quien, por otra parte, tendrá a Miguel Durán como rival en el congreso extraordinario del 15 de julio del que saldrá el próximo presidente de la formación y candidato a las elecciones de mayo de 2023.

