4 de cada 10 responsables de una explotación agraria en la región están en edad de jubilación y las organizaciones agrarias advierten de que su relevo no está garantizado. En estos momentos, aseguran, el campo no es rentable y los jóvenes no quieren ponerse al frente de ninguna explotación. Tampoco está saliendo rentable el verano al sector hostelero de la región. No están trasladando a los clientes el incremento de los costes de producción para evitar que se marchen a sus destinos o reduzcan sus estancias.