Murcia Informativos Informativo Murcia - 17/06/2022 15:02 El ministerio para la Transición ecológica pretende atajar la contaminación de origen minero en la cuenca del Mar Menor, lo hará restaurando cuatro ramblas de la Sierra Minera durante tres años. Se trata de un proyecto de más de 7 millones de euros contra el arrastre de residuos hacia este ecosistema. En otros asuntos, los juzgados de la Región han resuelto un 20% más de asuntos en 2021 respecto a 2020, tras reactivarse la actividad judicial después del parón de la pandemia. Una reactivación, que parece no ser suficiente ya que Murcia es la tercera comunidad que más asuntos acumula por habitantes y la tercera por la cola en la ratio de jueces. Más opciones

