15:24

Este mediodía comienza el debate de investidura sin que Fernando López Miras tenga el SÍ de VOX. Los de Abascal rechazan seguir hablando de programas si no se les garantiza que estarán en el Gobierno.Y por un recurso de VOX, en Ceutí, mañana no se constituirá el Ayuntamiento. El TSJ lo ha admitido parcialmente y obliga a repetir las elecciones, en un plazo de 3 meses, en dos mesas electorales en las que no se guardaron los votos nulos. A todo ello hay que sumar que esta medianoche comienza la campaña para las elecciones generales del 23 de julio.