Remite el temporal y los ayuntamientos ultiman el balance de daños. En Cartagena, lo peor está en Los Urrutias aunque los daños son mínimos, pese a las inundaciones que han vuelto a poner al nuevo paseo marítimo en el centro del debate político. Va ligado a un sistema de bombeo e impulsión hasta el tanque de tormentas que no está funcionando. El delegado del gobierno, el socialista PEPE VÉLEZ acusa al ayuntamiento de no haber contratado el suministro eléctrico a tiempo. El concejal de Infraestructuras, DIEGO ORTEGA, señala a Costas que no les envió la documentación necesaria para hacerlo hasta el mismo día del temporal.