04:59

Una doble auditoría certificará si los contratos recogidos en la querella de la Fiscalía contra la presidenta del Puerto, Yolanda Muñoz, y el ex presidente, Antonio Sevilla, se ajustan o no a la legalidad. Ha insistido en que no dimitirá y ha traslado al Consejo de Administración, su intención de colaborar con la justicia.