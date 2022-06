Murcia Informativos Informativo Cartagena Mediodia - 20/06/22 05:04 El Ayuntamiento de Cartagena -en colaboración con la ONG Accem- ha puesto en marcha un programa de inserción sociolaboral para los refugiados de Ucrania. Se desarrollará en tres fases: aprendizaje del idioma, formación en un ámbito específico y prácticas en una empresa. El curso se adaptará al perfil del alumno aunque se espera que el sector servicios sea el más demandado. Más opciones

