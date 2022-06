Murcia Informativos Informativo Cartagena Mediodia - 17/06/22 05:01 El Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Cartagena se ubicará de forma definitiva en la Algameca Chica, cerca de los depósitos de combustible, en un plazo máximo de un año. El actual CATE con carácter provisional, ubicado en El Espalmador, no entrará en funcionamiento hasta que Interior no solicite a Defensa la ocupación de los nuevos terrenos. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, defiende la creación de la provincia de Cartagena. Un apoyo que ya adelantó ayer en el ámbito del Partido Popular la alcaldesa, Noelia Arroyo, entrevistada en Crónica Región de Murcia de Radio Nacional. López Miras dice que valorará incluirlo en su programa electoral aunque señala también que será un proceso largo.

